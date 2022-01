L’Ippodromo SNAI Sesana diventa hub vaccinale

Snaitech, proprietaria dello storico impianto e da sempre impegnata in iniziative di CSR a supporto dei territori di riferimento, mette a disposizione il proprio Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme per permettere l’istituzione di un importante HUB vaccinale per la Zona Valdinievole.

Montecatini Terme, 07 gennaio 2022–Snaitech – leader nel settore del gioco legale in Italia – conferma il proprio impegno di corporate social responsibility con una importante iniziativa a supporto della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19, mettendo a disposizione dei cittadini della zona Valdinievole il proprio Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme come hub vaccinale.



A partire dal 14 gennaio sarà infatti operativo un nuovo grande centro vaccinale presso l’Ippodromo Snai Sesana – l’impianto sportivo di proprietà di Snaitech, che si estende per circa 130.000 metri quadrati e che rappresenta uno dei più importanti ippodromi del centro Italia.

L’iniziativa è resa possibile dalla collaborazione tra Snaitech, i Comuni della Valdinievole, la Azienda USL Toscana centro, la Società della Salute Valdinievole e la Regione Toscana.



“All’interno della Conferenza dei Sindaci della Società della Salute Valdinievole abbiamo più volte condiviso con i colleghi la necessità di riaprire nel territorio un nuovo hub per proseguire la campagna vaccinale, anche avuto riguardo alle nuove disposizioni che consentono di anticipare la somministrazione della 3^ dose per contrastare il Covid-19 – dichiara il Sindaco di Montecatini Terme

Luca Baroncini – Appena Snaitech e il Dr. Giuseppe Bellandi ci hanno prospettato la possibilità di utilizzare l’Ippodromo Sesana ho subito espresso il mio entusiasmo e gradimento vista la centralità del nostro Comune all’interno della Valdinievole e ci siamo subito adoperati, assieme ai colleghi Sindaci della Società della Salute, per attivare i contatti con ASL e Regione Toscana. Come Comune ci siamo messi a disposizione anche con l’impegno dell’Assessore Federica Rastelli e degli uffici che ringrazio. Ma mi preme sottolineare l’impegno trasversale di tutti i comuni della nostra area. Sono grato soprattutto a Snaitech per la disponibilità dimostrata. A loro va il mio plauso come rappresentante delle istituzioni per questo gesto che evidenzia ancora una volta la sinergia e l’integrazione dell’Ippodromo, che va oltre gli importanti eventi ippici che si svolgono nel periodo estivo, con il territorio di Montecatini e della Valdinievole. Fondamentale ancora una volta sarà il ruolo di medici, infermieri e delle associazioni di volontariato il cui impegno è encomiabile e si è rivelato molto apprezzato dagli utenti già in occasione del precedente hub al Palaterme. La comunità è grata a tutti voi”

“Siamo estremamente orgogliosi ed onorati di poter dare un contributo tangibile ai cittadini della Valdinievole e all’intera campagna vaccinale nazionale contro il Covid-19. Inauguriamo il 2022 aggiungendo un ulteriore tassello al nostro percorso aziendale di CSR, forse uno dei più importanti ed incisivi di sempre. Stiamo infatti attraversando un periodo estremamente delicato e sono convinto del fatto che siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, agendo in maniera concreta e pragmatica a favore della collettività – ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech – “Naturalmente ci teniamo a ringraziare le istituzioni locali e sanitarie – con le quali coltiviamo da sempre un ottimo rapporto di collaborazione – che ci hanno consentito di mettere a disposizione dei cittadini il nostro Ippodromo come Hub vaccinale.”

Anche la Società della Salute della Valdinievole, Direzione della ASL Toscana Centro, nella persona del Presidente Alessio Torrigiani, Generale Dott. Paolo Morello Marchese, si associa al caloroso ringraziamento rivolto a Snaitech per la disponibilità e l’attenzione ai bisogni sanitari del nostro territorio.

“La possibilità di aprire un HUB vaccinale in Valdinievole presso l’Ippodromo Snai Sesana viene a colmare una lacuna ed offre a tutti i cittadini una ulteriore e consistente possibilità per contrastare l’attuale pandemia ed incrementare la copertura vaccinale. Un ringraziamento – continua il Presidente – va anche alle locali associazioni di Volontariato che garantiranno l’operatività della sede a fianco del personale aziendale.”

Il nuovo HUB vaccinale – in grado di somministrare circa 900 vaccinazioni al giorno – sarà operativo grazie al supporto delle Associazioni di Volontariato.

Situato in via Leonardo da Vinci 15 a Montecatini Terme (PT), il centro sarà attivo dal lunedì al sabato, inizialmente su due turni, al mattino ed al pomeriggio su almeno 4 linee vaccinali. I cittadini potranno prenotare la propria vaccinazione online, tramite la consueta piattaforma dedicata https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.

