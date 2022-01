Linea Verde Life: la puntata dell’8 gennaio

Marcello Masi e Daniela Ferolla tornano con un nuovo viaggio di Linea Verde Life tra le eccellenze marchigiane, sabato 8 gennaio, alle 12.30 su Rai1.

Le anticipazioni della puntata

Si parte dallo Sferisterio, l’Arena di Macerata, luogo simbolo di musica e cultura. Nel distretto calzaturiero fermano-maceratese, le scarpe green sono la nuova frontiera: completamente naturali senza rinunciare a stile e design.

Si passa poi a Treia, uno dei borghi più belli d’Italia, e tra i vicoli di Ripe San Ginesio, dove una sartoria artigianale realizza ogni capo nel pieno rispetto della natura. E ancora, a passo d’asino nella Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, un’oasi verde dove storia e natura si intrecciano e dove si possono ammirare i caprioli che abitano la Pignolara da oltre vent’anni.

Telecamere accese anche sulla riqualificazione urbana di Civitanova Marche che si colora grazie alla street art.

A Macerata, Città Europea dello Sport 2022, l’incontro con le atlete del Softball per conoscere meglio questo sport che combina tecnica individuale e gioco di squadra. Spazio come sempre all’innovazione, nell’ex mattatoio diventato la casa delle nuove start up, e al buon cibo, con la ricetta di Federica de Denaro e le incursioni nelle migliori gastronomie maceratesi. Dalla polenta ai salumi, per finire in dolcezza con una sfornata di maritozzi farciti.