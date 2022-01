LightCON apre la prevendita di NFT per il suo nuovo gioco Rise of Stars (ROS)

La prevendita di NFT per l’articolo Warship Carrier di ROS prende il via il 27 gennaio

Verranno messe in vendita 1.504 lucky boxes di NFT per l’articolo Warship Carrier tramite WEMIX Auction

Verranno forniti 1,2 milioni di Silthereum attraverso un evento airdrop e altro ancora.

SEONGNAM, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Rise of Stars (ROS), un nuovo gioco per dispositivi mobili sviluppato da LightCON, una consociata di di WEMADE MAX (coamministratori delegati: Hyunguk Chang, Gilhyung Lee) (KOSDAQ: 101730), aprirà la prevendita di NFT per l’articolo Warship Carrier il 27 gennaio.





ROS è il primo gioco blockchain 4x rilasciato sulla piattaforma WEMIX. Oltre ai combattimenti intensi in tempo reale, questo gioco, ambientato nel vasto universo, esibisce navi da guerra e pianeti dal design elaborato.

Nello specifico, ROS fornirà il nuovo token di gioco ‘Silthereum’ e l’articolo ‘Warship Carrier’ cui è associato il token non fungibile (Non-Fungible Token, NFT). La prevendita di NFT precede la messa in servizio ufficiale.

Il Warship Carrier, che trasporta un gran numero di navi da guerra, è un articolo che dota le navi da guerra di diversi vantaggi buff ed è il cardine attorno cui ruota l’ecosistema di token per ROS. Offre una funzione per l’estrazione delle particelle di Silther che vengono scambiate con Silthereum, ovvero il token di gioco. Tanto più elevato il livello del Warship Carrier, quanto più grande la capacità di estrazione di particelle di Silther.

La prevendita sarà tenuta due volte tra il 27 gennaio e il 17 febbraio su WEMIX Auction. 1.504 lucky boxes di NFT per l’articolo Warship Carrier saranno messe in vendita a prezzi scontati in base al criterio ‘primo arrivato, primo servito’.

Attraverso la prima prevendita, che si terrà dal 27 gennaio al 3 febbraio, saranno vendute 500 lucky boxes per Warship Carrier di Livello 1 e 252 lucky boxes per Warship Carrier di Livello 2 a prezzi scontati del 20%. Durante la seconda prevendita, dal 10 al 17 febbraio, verranno messe in vendita le stesse quantità a prezzi scontati del 10%.

Per celebrare la prima prevendita di NFT di ROS, verranno offerti 1,2 milioni di token Silthereum attraverso un evento airdrop. Tutti gli acquirenti di NFT riceveranno in totale 201.200 token Silthereum. Inoltre, 20.000 utenti che parteciperanno all’evento comunitario riceveranno 50 token Silthereum ciascuno per lotto.

Il 12 di questo mese ROS ha aperto la preregistrazione su Google Play e Apple App Store in tutte le regioni del mondo, eccezion fatta per la Corea, la Cina e altri Paesi. Per celebrare l’apertura della preregistrazione mondiale, si terrà un evento airdrop in cui verranno offerti in totale un milione di token Silthereum.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

