LightCON apre la preregistrazione globale per il nuovo gioco Rise of Stars (ROS)

SEONGNAM, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Aperta il 13 gennaio (giovedì) la preregistrazione globale per Rise of Stars (ROS), un nuovo gioco per dispositivi mobili sviluppato da LightCON, filiale di WEMADE MAX (Co-amministratori delegati: Hyunguk Chang, Gilhyung Lee) (KOSDAQ: 101730).

ROS è il primo gioco blockchain 4x rilasciato sulla piattaforma WEMIX. Ambientato nel vasto universo, questo gioco schiera navi da guerra e pianeti dal design elaborato.

I giocatori potranno affrontare battaglie per attaccare gli avversari e scoprire nella galassia pianeti ricchi di risorse oltre a definire strategie per accrescere la propria potenza con operazioni di guerra su larga scala in tempo reale.

ROS, in particolare, fornirà il nuovo token di gioco ‘Silthereum’ e il ‘Warship Carrier’ cui è associato il token non fungibile (Non-Fungible Token, NFT).

Silthereum, che viene concesso attraverso lo scambio delle risorse di gioco ‘Silther Particles’ (particelle di Silther), potrà essere estratto soltanto attraverso il ‘Warship Carrier’ (vettore per navi da guerra).

Poiché le particelle di Silther potranno essere acquisite anche attraverso razzie tra gli utenti, è probabile che per accaparrarsi le risorse si scatenino lotte feroci.

La preregistrazione globale avviene tramite Google Play e Apple App Store in tutte le aree del mondo tranne Corea, Cina, ecc.

Per celebrare l’apertura della preregistrazione globale, saranno avviati diversi eventi nonché la prevendita degli NFT di ROS.

Il primo evento sarà una ‘distribuzione airdrop’ (tramite casse paracadutate). Tra coloro che parteciperanno alla preregistrazione e confermeranno la propria partecipazione tramite la pagine ufficiale di ROS su Twitter saranno estratti a sorte 100.000 utenti che avranno l’opportunità di vincere un totale di un milione di token Silthereum.

Oltre a questo, un ulteriore evento metterà circa 1,2 milioni di token Silthereum a disposizione di tutti gli acquirenti di NFT di ROS e di partecipanti all’evento ufficiale della comunità estratti a sorte.

Il vettore per navi da guerra con caratteristiche esclusive sarà distribuito tramite prevendita attraverso l’applicazione di NFT. La vendita avverrà nel formato delle caselle casuali sulla pagina degli eventi dedicati alle aste di WEMIX. La prevendita avverrà in due fasi: la prima dal 27 gennaio al 3 febbraio e la seconda dal 10 al 17 febbraio.

ROS attiverà il servizio di assistenza globale con ‘ROS on WEMIX’ nel corso del primo trimestre di quest’anno.

– Link YouTube per Rise of Stars: https://youtu.be/nRwgDjGZCaM

