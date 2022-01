L’excursus storico dei live casinò in Europa

(Adnkronos) –

Roma, 25/01/2022 – Nel 2022 il gioco d’azzardo è in ripresa post lockdown. In Italia, nello specifico, il settore era stato fra i più sofferenti nel 2021, con perdite di oltre 40 miliardi di euro.

Un recente documento, Il libro blu dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha raccolto dati utili sul volume del denaro giocato nel 2019, dai quali è poi possibile fare il confronto per gli anni successivi. Nell’anno pre-Covid il settore aveva visto un +3,5% di nuovi giocatori, per un totale di 110 miliardi di euro in puntate al betting, ossia 2180€ spesi all’anno procapite per il gioco online, numeri però poi fortemente abbattuti dalle forti limitazioni pandemiche.

Fra i settori che stanno ritrovando investimenti, grazie anche alla spinta data dal Super Green Pass, si trovano i giochi con croupier dal vivo, già storicamente apprezzati nel resto del mondo, soprattutto in Francia e in USA. Noti anche come live casinò, trovano spazio anche nel settore online, che ne ripropone atmosfera e dinamiche di gioco: un modo per poter giocare ai live casinò anche online, ma in tutta sicurezza, è quello di provare le versioni demo del gioco, come quelle che si possono trovare sul sito https://7signs.com/it/games/categories/live-casino.

I giochi con croupier dal vivo sono quelli che vengono giocati contro un vero croupier umano, tipici dei casinò fisici. Nella loro versione online, il sistema di gioco è lo stesso: ci si connette a un flusso video dal vivo, nel quale vengono distribuite le carte, lanciata la pallina della roulette o eseguite altre azioni a seconda del gioco che si è scelto. I controlli e gli input sono fondamentalmente gli stessi dei giochi a giocatore singolo, poiché si interagisce con il croupier attraverso un’interfaccia simile.

Questi giochi sono progettati per fornire a distanza un’esperienza simile alla realtà, con la possibilità di trovare su un’unica interfaccia non solo il live casinò, ma anche altri giochi come la roulette, il blackjack o il baccarat.

In Europa, il gioco d’azzardo è generalmente meno popolare che nella maggior parte degli altri continenti e, infatti, i giocatori europei tendono ad essere più conservatori riguardo ai nuovi tipi di giochi. Così, i giochi con croupier dal vivo sono passati inosservati per un bel po’ di tempo, fatta eccezione per gli storici casinò dislocati su tutto il territorio europeo, che son rimasti avamposti del sistema di gioco legale e regolarizzato.

Nella crisi degli ultimi anni del settore, non solo apportata dal Covid, i casinò fisici hanno visto sempre meno pubblico appassionato, ma, di contro, il settore del gambling si è spostato online, soprattutto per sostenere gli appassionati di poker. Da qui, l’ampia crescita di casino online autorizzati dagli enti di controllo nazionali o no (in Italia, a cura di ADM), apportata anche dallo sviluppo delle tecnologie grafiche, dei sistemi di pagamento sicuri e del forte uso di accesso da smartphone.

Quando i primi provider hanno lanciato le loro proposte live, però, i giochi non funzionavano bene per la maggior parte dei giocatori e c’erano molte cose da perfezionare. Agli inizi, uno dei pochi provider di gioco online era Evolution, assieme a Ezugi, ma poche altre alternative.

Oggi la situazione è diversa: molti altri fornitori si sono uniti al settore dei live casinò, come Microgaming, Playtech, BetGames TV, Lucky Streak, Vivo Gaming, Visionary iGaming e molti altri fornitori minori. Una così ampia proposta permette al giocatore di disporre sia di giochi classici che di nuove proposte come Teen Patti, Monopoly Live, Live Drops and Wins, Wheel of Fortune, ma anche lotterie dal vivo, giochi di dadi e molti altri. L’attenzione verso la regolamentazione di questi provider è sempre molto alta e la difesa del giocatore da ludopatia e truffe online pare essere il fronte comune verso cui tutti stanno operando, pur permettendo al settore di continuare a proporre queste forme di intrattenimento legale.

email: support@7signs2.com