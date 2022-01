Le auto usate più vendute nel 2021

Un altro anno è finito ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Continua il periodo difficile per il settore che, dopo uno sciagurato 2020, è andato incontro a un 2021 sicuramente migliore rispetto all’anno precedente, ma ancora pessimo in confronto al 2019, ultimo periodo “vero” dell’industria automotive. Per quanto riguarda il mondo dell’usato, sono stati 3.032.192 i passaggi di proprietà nel 2021, il 13,2% in più del 2020, ma sotto del 2,3% rispetto al 2019.

Nonostante il periodo tutt’altro che favorevole, chi troviamo in cima alla classifica delle auto usate più vendute in rete nel nostro Paese? brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto ricondizionate e a noleggio a lungo termine online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili usate che nel 2021 hanno fatto più vendite su internet.

Vince Fiat Panda

È un vero e proprio trionfo per Fiat Panda. La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto usate più vendute nel nostro paese, con buon margine sulla concorrenza.

Panda primeggia, ma tutto il marchio FCA ottiene grandi risultati con diversi modelli in classifica. Fiat 500 è la seconda auto più venduta in Italia, non lontana dalla vetta, mentre al quarto posto c’è Jeep Renegade, primo crossover nella nostra graduatoria. Nel mezzo la prima auto straniera, Volkswagen Golf, che chiude il podio.

Continuando con le auto italiane, ottimi risultati per Lancia Ypsilon che, nonostante i tanti anni del modello, si conferma una delle più amate in Italia. L’utilitaria ha dati di vendita importanti in diverse regioni d’Italia ed è quinta nella classifica generale delle più vendute. Sesta la seconda vettura straniera in classifica, Mercedes Classe A. Chiudono la top ten Volkswagen Polo, smart fortwo, Audi A3 Sportback e Fiat 500X.

Utilitarie battute dai crossover

Guardando le tipologie di veicoli, sono i crossover i più acquistati nel 2021 con il 23% delle vendite. Le utilitarie, che stravincono nel mercato del nuovo, sono invece al secondo posto nel settore dell’usato online con il 16,5%, terze le berline grazie agli ottimi risultati di Golf e Classe A. Buona quarta posizione per le citycar, non lontane dalla top three. Station wagon quinte, davanti a monovolume e SUV. Irrisori i risultati di cabrio, spider, multispazio e fuoristrada.

Diesel il più venduto, ibrido sul podio

Concludiamo parlando di alimentazioni. Il diesel perde ben cinque punti percentuali in questo 2021, passando dal 60% del 2020 al 55% dell’anno appena concluso. Guadagnano un po’ tutte le altre alimentazioni: il benzina sale a quota 32% dal 30% di 12 mesi fa, l’ibrido è ormai saldamente al terzo posto da oltre un anno, anche se rimane a poco più del 5% del mercato, davanti al GPL che però torna a salire di qualche decimo, dopo diversi anni sempre in calo. Elettrico sempre fanalino di coda e sotto l’1% delle vendite, dietro al metano.