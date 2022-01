L’applicazione mobile di nuova generazione di Lumos Controls ridefinisce l’esperienza di illuminazione aziendale

La nuova app sviluppata per le imprese intelligenti permette un percorso agevole da un sistema wireless automatizzato di base al raggiungimento di un intero edificio ecologico e persino allo sfruttamento di ulteriori opportunità



LAGUNA HILLS, California, Jan. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Lumos Controls lancia una nuovissima applicazione mobile per semplificare e ridefinire i controlli intelligenti per le imprese. L’app è una soluzione perfetta per rendere qualsiasi edificio più intelligente nel minor tempo possibile e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Il lancio dell’app rinnovata di Lumos Controls evidenzia la possibilità di introdurre una grande differenza nelle esperienze di illuminazione commerciale e industriale oltre a notevoli risparmi sulle bollette energetiche e sul costo del lavoro.

Vivek Pramod, Senior Vice President & GM – Smart Controls, WiSilica, dichiara: “Benché i controlli intelligenti siano un must per qualsiasi edificio moderno, le soluzioni presenti nel settore costringono l’utente ad apprendere le complessità della tecnologia che sta alla base anche per il compito più semplice. Questo è un forte deterrente per l’adozione della tecnologia intelligente”.

L’app introduce diverse funzionalità rivoluzionarie per semplificare la messa in servizio, la configurazione e l’automazione dell’ecosistema di controllo intelligente nel modo necessario al settore. Gli utenti possono utilizzare questa app intuitiva senza alcuna formazione aggiuntiva, grazie a una serie di caratteristiche come il supporto multilingua, i suggerimenti contestuali in-app e una guida utente adeguatamente strutturata. L’applicazione mobile fornisce soluzioni flessibili e semplici per l’automazione dell’illuminazione con programmazione multi-opzione e raccolta della luce diurna.

“La nostra nuova app è il risultato collettivo di tutti i feedback ricevuti dai nostri utenti nel corso degli anni, opportunamente combinati con la nostra vasta esperienza tecnologica. Il risultato è un’applicazione mobile di facile utilizzo creata su misura per le imprese intelligenti, con un perfetto equilibrio di controlli e configurazione. Si tratta di un grande passo avanti nel nostro lungo viaggio verso la creazione di un ampio valore per i controlli dell’illuminazione al di là delle funzionalità di base. Sono previste molte altre novità”, ha concluso Vivek.

L’app fa parte di un ecosistema di controllo intelligente a 360 gradi che comprende dispositivi di controllo dell’illuminazione adattabili allo scopo, sensori multifunzione, interruttori, gateway, pannelli di controllo analitici e altri elementi. L’ecosistema di controlli intelligenti è concepito per facilitare l’integrazione fluida con il sistema di gestione degli edifici per una soluzione completa di edificio ecologico. Oltre alle funzionalità di base, i controlli dell’illuminazione ora possono offrire un enorme valore senza precedenti!

Questa app di nuova generazione è disponibile per il download sull’app store di iOS e sul play store di Google per gli utenti.

Informazioni su Lumos Controls



Lumos Controls è una soluzione di controlli intelligenti di WiSilica, fornitore leader di piattaforme e soluzioni per l’IoT. Costruita su una piattaforma IoT (ARIXA), questa soluzione presenta i dispositivi di controllo dell’illuminazione più avanzati, interfacce intuitive e versatile edge/cloud computing riuniti per costruire una rete di illuminazione intelligente e pronta per il futuro delle imprese intelligenti. La missione di Lumos Controls è di sfruttare il potenziale straordinario della luce e fornire ai controlli dell’illuminazione una vita propria e diversa.

Per maggiori informazioni: Lumoscontrols.com



Contatto per i media:Gokul RavindranWiSilica Inc.23282 Mill Creek Dr #340,Laguna Hills,CA 92653, USApr@wisilica.com

