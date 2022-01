Lamborghini Huracan Evo: in arrivo la versione speciale Sterrato

Quest’anno, la gamma della Lamborghini Huracan Evo sarà ampliata con la speciale declinazione Sterrato. Riconoscibile esteticamente per lo stile da SUV coupé, rappresenterà la versione di serie dell’omonima concept car svelata nel 2019.

Tra le caratteristiche estetiche della nuova Lamborghini Huracan Sterrato figureranno le barre portatutto sul tetto, nonché l’assetto rialzato di oltre quattro centimetri. Per quanto riguarda la meccanica, sarà equipaggiata con il motore a benzina 5.2 V10 aspirato da 640 CV di potenza, abbinato ovviamente alla trazione integrale.

La nuova Lamborghini Huracan Sterrato sarà prodotta in serie limitata, 500 o 1.000 esemplari, in vendita al prezzo unitario di circa 240.000 euro. Inoltre, per quest’anno è prevista la versione ancora più sportiva della Huracan STO, forse con la sigla aggiuntiva GT2. Nel corso del 2024, invece, debutterà l’inedita configurazione PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.