La Juventus batte 4-3 la Roma, rimonta bianconera

La Juventus batte 4-3 la Roma in un match della 21/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico della Capitale. Vantaggio giallorosso all’11’ con Abraham, al 18′ pari di Dybala, in avvio di ripresa i padroni di casa trovano il doppio vantaggio con Mkhitaryan al 48′ e Pellegrini al 53′. Rimonta bianconera in 7′ con Locatelli al 70′, Kulusevski al 74′ e De Sciglio al 77′. All’81’ espulso De Ligt e due minuti dopo Pellegrini si fa parare da Szczesny il rigore del possibile pareggio. In classifica Juventus quinta con 38 punti, Roma sesta a 32.