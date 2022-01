Kilimangiaro: la puntata del 16 gennaio

Nuovo appuntamento, domenica 16 gennaio alle 17.20 su Rai3, con il “Kilimangiaro” condotto da Camila Raznovich.

Anticipazioni della puntata

Protagonisti i luoghi più belli – e spesso sconosciuti – del pianeta. Grande attenzione sarà come sempre riservata anche alle emergenze climatiche e ambientali. Numerosi i documentari, anche di produzione Rai, per un giro del mondo tra avventure, storia, meraviglie della natura e delle arti dell’uomo.

Tra gli ospiti di questa domenica la biologa marina Maria Sole Bianco, con i suoi racconti di mare, Dario Fabbri di Limes per l’approfondimento delle notizie internazionali e il geologo Mario Tozzi in collegamento dalla Sardegna. E ancora, avventura, natura, storie e “cartoline” nei filmati e nelle foto dal borgo di Trevi in Umbria, dalla Nuova Zelanda, da Capoverde, dalle Isole Faroe e dall’Amazzonia.