Quella di Joel Fenelon Joseph, con una laurea all’università di Caraibein Haiti ed un patrimonio ufficiale di 700.000,000 dollari, è un storia che i più importanti media mondiali stanno raccontando. Joseph si muove nel mondo della Finanza con investimenti health care in Germania con BS Medic per lo sviluppo di uno strumento da sala operatoria ed è attivo anche ad Honk Hong con diversi locali. Ma non solo.

Andiamo per gradi, riavvolgendo il nastro. Tutti i suoi studi sono stati incentrati sulla psicologia della povertà. Sulla sua pelle prova la vita nei paesi con il più alto tasso di povertà al mondo, ma non molla: si dedica agli studi accademici e e grazie alle sua capacità imprenditoriali viene identificato in tutto il mondo come un punto di riferimento, essendo un esperto riconosciuto nei settori più trendy e rilevanti del mercato e della Finanza.

Infatti, ha realizzato progetti di grande successo in tutto il mondo. Ad esempio, Joel Fenelon Joseph ha sviluppato Speed Injection Energy Drink, la bevanda energetica più popolare in Argentina e Sud America; nel 2020 Speed Injection ha generato più di $ 25.000.000 di entrate solo attraverso distributori al dettaglio. Possiede anche diversi club e ristoranti famosi: Ophelia Bar Club a Hong Kong, Mamà nella Repubblica Dominicana e Maritierra in Cile. Attualmente, Joel Fenelon Joseph sta collaborando con Jesus Rodriguez Sandoval nella Repubblica Dominicana sviluppando molti progetti immobiliari. Tutte queste imprese di successo contribuiscono notevolmente alla vita delle comunità locali.

In prativa, Joel crea posti di lavoro e business dando la possibilità a molte persone di cambiare vita. Di Joel Fenelon Joseph scrive la stampa internazionale raccontando le sue numerose missioni umanitarie. Poi insieme a molti famosi giocatori di calcio della Premier League e della Serie A, Joel Fenelon Joseph si impegna molto nella creazione e nello sviluppo di un’industria agricola etica e sostenibile in Africa, Senegal e Sud America. Infatti, le sue donazioni e iniziative aiutano gli agricoltori locali in Cile a ottenere le attrezzature e le merci necessarie e ad acquisire le conoscenze essenziali sulla Finanza e sulla gestione del lavoro, diventando fornitori prosperi e contributori attivi nelle loro comunità locali. Tuttavia, Joel Fenelon Joseph è un vero rappresentante della moderna comunità imprenditoriale, un visionario che guarda sempre al futuro, alla ricerca di nuove opportunità. Negli ultimi anni, Joel Fenelon Joseph si è reso piuttosto famoso nel mondo del fintech e nel mercato delle criptovalute. Oggi collabora con MEM Middle East e Asia Mining.