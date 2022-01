Jody Cecchetto debutta alla conduzione su RTL 102.5

Jody Cecchetto – figlio di Claudio Cecchetto – debutta come conduttore su RTL 102.5 nel programma “Pop around the clock”. Il 27enne milanese, che ormai il pubblico ha imparato a conoscere prima su RTL 102.5 News e poi su Radio Zeta, diventa speaker della prima radiovisione d’Italia. “Sono figlio d’arte, ma non figlio di papà”, commenta al suo arrivo nella grande famiglia di RTL 102.5.

Per due settimane, però, ha affiancato il Conte Galè e la Zac in “Miseria e nobilità” e oggi pomeriggio ha tenuto compagnia agli ascoltatori nel corso di una puntata scoppiettante.

Tutto su Jody Cecchetto. È il figlio primogenito di Claudio Cecchetto, noto produttore discografico, disc jockey, conduttore radiofonico, cantante e conduttore televisivo italiano e di Maria Paola Danna. Ha un fratello minore, che si chiama Lorenzo.

Nella sua biografia si legge che ha sempre coltivato la passione per la musica, avendo la fortuna di frequentare concerti e respirare arte e spettacolo fin dai primi anni di vita.

Suona la chitarra, personalità affamata di conoscenza e anche grande appassionato di tecnologia e cinema. Dal 2015 ha avuto l’opportunità di lavorare e formarsi anche come attore e presentatore, prendendo parte a diverse serie tv e programmi, principalmente per un target giovane e giovanissimo, grazie ai quali ha iniziato ad avere un seguito social che l’ha portato poi a prendere parte a progetti web prima su Youtube e poi su Twitch.

Per Jody parlare a un microfono e davanti ad una telecamera è all’ordine del giorno, e l’opportunità di poter entrare nella grande famiglia di RTL 102.5 nel Novembre del 2021 è una grande occasione, un treno da non perdere, per poter inseguire il suo sogno: comunicare, crescere sempre più professionalmente nell’ambiente dell’intrattenimento e dello spettacolo, imparando dai più grandi e mettendosi in gioco al 200%. La strada è lunga, ma accetta la sfida con grinta ed entusiasmo.