Italy Sotheby’s International realty festeggia 10 anni dall’apertura del primo ufficio a Milano

Nel 2021 + 64% di fatturato nel residenziale rispetto al 2020 e 320 milioni di euro di transato



Roma, 27 gennaio 2022. Il 12 gennaio 2012 Italy Sotheby’s International Realty inaugurava il suo primo ufficio, in via Manzoni a Milano. Una scommessa che in un momento storico molto delicato per il mondo del real estate si è rivelata vincente: in questi dieci anni le sedi sono diventate 12, con 10 uffici e 2 showroom su tutto il territorio nazionale, e il team conta attualmente 130 professionisti.

La crescita, costante, ha portato Italy Sotheby’s International Realty, oggi protagonista nel settore immobiliare in Italia e nel mondo, a chiudere il 2021 con +64% di fatturato nel residenziale rispetto al 2020, Milano in testa, e +107% sul dato del 2019.

Nell’anno appena concluso le richieste di acquisto sono state oltre 30mila e il transato ha superato i 320 milioni di euro con più di 200 transazioni. Tra le più significative dell’anno è la vendita di una delle più belle ville pieds dans l’eau dell’Argentario da oltre 20 milioni di Euro.

Fenomeno interessante del 2021 è stato osservare l’importante riduzione dei tempi medi di vendita che hanno toccato i 6 giorni a Torino e gli 8 a Milano.

“Durante questi dieci anni – dichiara Lodovico Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s

International Realty – abbiamo assistito con entusiasmo alla crescita di Italy Sotheby’s International Realty, che da un Team di poco più di una decina di persone, ha accolto nel tempo esperti in tutta Italia: grazie alla professionalità che ci contraddistingue e al network internazionale di cui siamo parte, che è cresciuto insieme a noi, è stato possibile diffondere e riconfermare negli anni la presenza del brand nel settore immobiliare di lusso, non soltanto sul territorio italiano ma a livello globale”.

Tornando all’analisi dei dati relativi allo scorso anno il FATTURATO, più che raddoppiato rispetto al 2019 con un +107% (in particolare: +112% per le vendite, + 37% per le locazioni), ha registrato un incremento del 64% sul 2020, con un + 69% delle vendite e un +10% delle locazioni.

In questo panorama, i mesi di maggior fatturato sono stati Luglio, Ottobre e Dicembre e tra le destinazioni principali Roma è stata la città che è cresciuta maggiormente con +111% rispetto allo scorso anno, seguita dalla Toscana con una crescita del 109% rispetto allo scorso anno e da Milano con + 57%.Risultati importanti anche da parte degli uffici minori – tra cui Lago di Como, Lago Maggiore e Lucca – che hanno registrato una crescita a tre cifre (oltre il 200%).

Inoltre, le transazioni immobiliari della città di Milano hanno avuto un’incidenza del 31% sul totale del fatturato, seguite da quelle della Toscana (incidenza del 21% sul fatturato 2021) e di Roma, con un’incidenza del 16%.

Il TRANSATO ha superato i 320 milioni di euro, raddoppiando sia in volume di vendite, sia in numero di operazioni, le stesse del 2020. Di queste, oltre la metà si sono registrate in città, il 30% in località di mare e la restante percentuale ugualmente divisa tra campagna e laghi.

Oltre agli ACQUIRENTI italiani, la nazionalità dei compratori esteri è così composta: Svizzera 32%, UK 12%, Gruppo Paesi Bassi/Lussemburgo/Belgio 12%, US 11%, Qatar 8%, Francia 8%, Germania 7%.

Le RICHIESTE da parte degli acquirenti (30mila, con picchi di 3000 al mese a Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile), sono cresciute del 15% rispetto al 2020. Di queste, il 30% circa è arrivato dai siti di Sotheby’s International Realty.

Attualmente, in PORTFOLIO ci sono circa1000 immobili in Italia: proprietà esclusive nelle grandi città, dimore storiche appartenute a personaggi illustri, ville dalla vista mozzafiato sul mare. In questo ampio e variegato panorama spiccano tre nuove proposte: un elegante loft di design nel centro storico di Milano con un’incantevole terrazza di 200 mq, cantina dei vini e domotica; una storica villa Settecentesca di tre piani sulle colline di Pistoia con giardini panoramici; un incantevole chalet a Cortina d’Ampezzo, immerso nelle Dolomiti, caratterizzato da comfort e raffinatezza, nel rispetto della tradizione, con un tocco di modernità.

Creato nel 1976, il brand si distingue nell’impegno per un servizio impeccabile che per più di due secoli ha caratterizzato la Casa d’aste Sotheby’s.

L’Italia, tra i 5 Paesi più visitati al mondo e unico nel suo inestimabile patrimonio artistico e culturale, eccelle per natura, moda, design ed enogastronomia. Questo è quello che ogni giorno Italy Sotheby’s International Realty rappresenta nel mondo con una posizione di leadership nella

promozione degli immobili più prestigiosi.

Con 10 uffici a Milano, Roma, Como, Firenze, Lucca, Torino, Lago Maggiore, Lago di Garda, Porto Cervo e Noto, e 2 showroom a Milano e Roma, Italy Sotheby’s International Realty si avvale della collaborazione di 25.000 broker in oltre 1000 uffici in 77 paesi del mondo offrendo i propri servizi con dipartimenti dedicati:

RESIDENZIALE



Il dipartimento Residenziale promuove per

la vendita

proprietà esclusive nelle più importanti città italiane, da Roma a Milano, Torino, Firenze e Napoli. Ma anche in località turistiche come Capri, Portofino, i laghi di Garda, Como e Maggiore, la Costa Smeralda, la Toscana e la Sicilia.

HIGH STREET RETAIL



Il dipartimento High Street Retail assiste i principali brand del lusso nella ricerca di boutique e showroom nelle vie più esclusive d’Italia come Via Monte Napoleone a Milano e via dei Condotti a Roma.

INVESTMENTS AND ADVISORY SERVICES



Il dipartimento IAS assiste investitori istituzionali e non nella ricerca di asset con destinazione ricettiva, sanitaria, direzionale, commerciale, logistica e per operazioni di sviluppo, riqualificazione e conversione.

RETREATS

Il dipartimento Retreats promuove per la locazione breve le proprietà più esclusive del territorio italiano. Fanno parte del portfolio Retreats location come Capri, Portofino, la Toscana e la Costa Smeralda.

