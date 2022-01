Italia’s Got Talent: la puntata del 26 gennaio

Torna l’appuntamento con Italia’s Got Talent, in prima tv assoluta mercoledì 26 gennaio su Sky Uno e in streaming su NOW.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Ospite della seconda puntata sarà Bebe Vio, che si autodefinisce come una “studentessa con una straordinaria passione per la scherma”, un enorme talento che l’ha portata a vincere Europei, Mondiali e Paralimpiadi. L’atleta veneziana sarà chiamata al tavolo dei giudici per valutare alcune performance e per esprimere i suoi pareri, quasi al pari dei quattro “titolari”.

La scorsa settimana Elio – “giurato più moderno della tv”, come si è autodefinito – ha subito usufruito del suo Golden Buzzer, premiando l’esibizione di Antonio Vaglica, primo finalista di questa edizione: lo studente 18enne di Mirto Crosia (CS) si è esibito sulle note di “SOS d’un terrien en detresse” di Daniel Balavoine, un brano che lo fa sentire libero, che parla di un essere umano che non sente di appartenere a questa Terra e dunque lancia un grido d’aiuto verso il cielo.