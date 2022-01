Al via la nuova edizione di Italia’s Got Talent 2022

Domani, mercoledì 19 gennaio, su Sky Uno e in streaming su NOW, riparte la nuova edizione di Italia’s Got Talent.

Le novità dell’edizione 2022

In giuria esordisce Elio, cantante, musicista e scrittore, che con gli Elio e Le Storie Tese ha pubblicato dieci dischi in studio e nel corso degli anni è diventato anche un amatissimo personaggio al quale il fiuto per il talento di sicuro non manca. Al tavolo dei giurati Elio affianca i confermatissimi Federica Pellegrini, la “Divina”, plurimedagliata campionessa olimpica che ha da poco abbandonato l’attività agonistica dopo una carriera impareggiabile; Mara Maionchi, l’amatissima icona dell’industria discografica e della TV italiana; e Frank Matano, comico e attore irresistibile, pronto a provocare ancora i colleghi al tavolo e a far ridere il pubblico col suo umorismo nonsense.

Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello, padrona di casa accogliente, ironica e travolgente.

La giuria ha il compito di selezionare i talenti più meritevoli che si alterneranno sul palco di Italia’s Got Talent e che dovranno dimostrare di valere almeno 3 “sì” per entrare nella rosa dei candidati alla finale.

Come sempre ognuno dei quattro avrà a disposizione l’ambitissimo Golden Buzzer per mandare direttamente alla finalissima il proprio talento preferito, e da questa edizione un nuovo pulsantone dorato farà la sua apparizione in scena: sarà accanto a Lodovica, che conquista così il superpotere di regalare la finale a uno dei concorrenti.

Inoltre, quest’anno anche il pubblico da casa sarà ancora più potente: non più uno ma due Golden Buzzer con cui spedire in finale i propri talenti preferiti.

Ma, oltre a promuovere, i giudici potranno anche bocciare una performance, premendo il temutissimo Buzzer, il pulsante rosso presente davanti a ciascun giudice: con 4 “buzzate” il concorrente deve automaticamente interrompere la sua esibizione, abbandonando così definitivamente i suoi sogni di gloria.

Sul palco di Italia’s Got Talent arriveranno anche grandi ospiti: ci saranno Paola Egonu, opposto della Nazionale italiana di pallavolo – con cui ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021 – considerata una delle più forti e influenti giocatrici al mondo, fenomeno non solo sportivo ma anche mediatico; e Bebe Vio, studentessa con una straordinaria passione per la scherma che l’ha portata a vincere Europei, Mondiali e Paralimpiadi.

Da domani 19 gennaio, ogni mercoledì in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, Italia’s Got Talent riparte con 8 puntate di audizioni ricche di straordinarie performance, storie appassionanti, talenti fuori dal comune. Uno show guidato da Lodo Comello che, dalla sua postazione privilegiata dietro le quinte, inciterà i talenti a dare il massimo fino a un attimo prima dell’esibizione e raccoglierà i loro commenti a caldo subito dopo il giudizio inappellabile della giuria.

A lei anche il compito di svelare alcuni aneddoti sui talenti protagonisti di #IGT, anche quest’anno pronti a portare sul palco momenti di spettacolo (più o meno) irresistibili: il canto da solista rimane la tipologia più gettonata, seguito dal ballo e dal mondo della comicità, ma non mancheranno esibizioni inedite e clamorose di vario genere.

Tra le più originali, vedremo un cane cantare, un topolino in scooter, una poiana attaccata alla testa di Federica Pellegrini, un uccellino appollaiato sul microfono di Frank Matano mentre tengono banco con un fitto dialogo. Inoltre, due acchiappafantasmi proveranno ad individuare “strane presenze” in studio e ci sarà anche un curioso vampiro che si accartoccerà su se stesso sulle note di “My Way”. E ancora, un atleta temerario trascorrerà venti minuti in una botte piena di ghiaccio, un pizzaiolo sui generis si esibirà in un numero “infuocato” e un virtuoso trombettista dodicenne farà incontrare per la prima volta il Jazz e la Trap.

Oltre la metà di chi arriverà sul palco di Italia’s Got Talent ha meno di 40 anni: il più anziano ha 80 anni, il più giovane solo 3. I concorrenti si dividono abbastanza equamente tra Nord, Centro e Sud Italia, ma alcuni arrivano anche dall’estero.

A mettersi in gioco ci sono liberi professionisti, studenti, impiegati di banca, videomaker, osteopati, agenti di Polizia, imprenditori, chimici, infermieri, personal trainer, casalinghe, pizzaioli, musicisti, ballerini e baristi.

Al termine della fase di Audizioni, la gara si chiuderà con la grande finale live del 23 marzo – in diretta alle 21.15 su Sky Uno – in cui i 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione di Italia’s Got Talent 2022, decretato come da tradizione dall’insindacabile giudizio del pubblico da casa.