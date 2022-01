Erika Stefani a Isoradio da Monica Setta

Terza settimana di programmazione per Il Sorpasso la trasmissione quotidiana di Monica Setta conduttrice di Uno mattina in famiglia, su Rai Isoradio tutte le sere dalle 20 alle 21 in diretta da Saxa Rubra.

Dopo Matteo Salvini, Renato Brunetta ed Elena Bonetti, lunedì prossimo tocca ad un altro ministro: Erika Stefani (Disabilità) che sarà ospite della Setta in diretta dalla Camera dove ci saranno le votazioni per l’elezione del nuovo capo dello Stato.

Dopo la Stefani, tra gli altri ospiti del Sorpasso Roberta Pinotti (PD) e Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia).

Martedì arrivano anche Maurizio Gasparri di Forza Italia e Sandra Zampa.

Intanto, Monica domani a Uno mattina in famiglia ospita nel suo spazio di attualità che chiude la puntata domenicale Bruno Vespa che parlerà proprio del Quirinale.

Oggi a Uno mattina in famiglia ci sarà invece Albano .