Intervista a Montse Alcoverro

Montse Alcoverro, attrice poliedrica che ha interpretato moltissimi personaggi. Se dovesse scegliere tra cinema, teatro e televisione, quale sceglierebbe?

Sono mezzi molto diversi e non possono essere paragonati, ma ovviamente il teatro con l’energia della presenza viva del pubblico è magico e unico. Quindi, direi che sceglierei proprio il teatro.

Montse Alcoverro

Dove secondo Lei Montse Alcoverro è più “a suo agio”?

Non saprei scegliere. Mi reputo un’artista camaleontica e mi adatto facilmente ad ogni situazione e contesto.

Ha avuto modo di conoscere le soap opera italiane? Quali l’hanno colpita? Trova tratti in comune con quelle spagnole?

Ci sono molte caratteristiche in comune tra una serie italiana come “Raccontami” e la spagnola “Cuéntame qué pasa”. Storie di famiglie, i Ferrucci in Italia e gli Alcántara in Spagna, che fanno un tour dei cambiamenti sociali, politici ed economici in ciascuno di questi paesi a partire dagli anni ’60. Ci sono anche proposte con contenuto storico di saghe o personaggi come “I Medici: Lords of Florence” in Italia o “Carlos V” o “Isabel II” in Spagna… O, ad esempio, la serie italiana “Il paradiso delle signore” con lo spagnolo “Velvet”… Condividiamo molte affinità e gusti.

Le piacerebbe lavorare ad un progetto italiano?

Certo che mi piacerebbe. Qualche anno fa ho partecipato alla coproduzione de “Il Commisario Magrett” con protagonista Sergio Castellitto e lo ricordo con affetto.

Come è Montse Alcoverro nella vita privata? Mi dia tre aggettivi per descriverla.

Affettuosa, amica delle sue amiche e sempre pronta a cucinare per tutti.

Ormai siamo da due anni in piena pandemia da covid-19. Come crede sia cambiato il mondo dello spettacolo?

Molte cose sono cambiate con questa pandemia, comprese le abitudini di consumo, di intrattenimento, con la conseguente ascesa delle piattaforme televisive. Ma la realtà è che le persone hanno ancora bisogno del faccia a faccia e, ad esempio, il teatro è ancora molto presente nella vita culturale.

Cosa si augura per il futuro?

Che ognuno di noi smetta di guardare il proprio ombelico e capire che se andiamo insieme ed allo stesso tempo nel mondo, sarà di certo meglio per tutti noi.