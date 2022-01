Intelsat continua a investire nella rete mondiale 5G definita da software e acquista da Thales Alenia Space due satelliti definiti da software

Sono ora quattro i satelliti ‘software defined’ destinati a Intelsat in fase di produzione

MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–Intelsat, operatore della più vasta rete satellitare e terrestre integrata a livello mondiale, e Thales Alenia Space, la joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), hanno siglato un accordo per la realizzazione di due satelliti progettati per migliorare il tessuto globale della connettività GEO di Intelsat nel quadro della sua rete 5G definita da software.





L’aggiunta dei satelliti ‘software defined’ targati Thales Alenia Space rappresenta un progresso fondamentale nella rete 5G di Intelsat definita da software progettata per consentire una maggiore agilità, flessibilità e orchestrazione tra le aree edge, satellitari e core. I due satelliti di nuova generazione, Intelsat 41 (IS-41) e Intelsat 44 (IS-44), dovrebbero entrare in funzione nel 2025 e si affiancheranno alle due soluzioni dello stesso tipo realizzate da Airbus, Intelsat 42 (IS-42) e Intelsat 43 (IS-43), annunciate l’8 gennaio 2021.

Intelsat 41 e Intelsat 44 sfrutteranno l’innovativa linea di prodotti Space Inspire di Thales Alenia Space per missioni di telecomunicazioni senza problemi, riconfigurazione dei servizi, adeguamento istantaneo in orbita per rispondere a una maggior domanda di connettività a banda larga e di performance eccellenti della trasmissione video, massimizzando al contempo l’utilizzo efficace delle risorse satellitari.

“Il design della rete di Intelsat, con architettura aperta e conforme agli standard, semplifica l’integrazione della miglior tecnologia in qualsiasi momento e aumenta ulteriormente la resilienza della rete” è stato il commento di Stephen Spengler, CEO di Intelsat. “Con l’aggiunta di Intelsat 41 e Intelsat 44, in collaborazione con Thales Alenia Space, Intelsat coprirà il pianeta con satelliti ‘software defined’, migliorando la prima rete 5G mondiale definita da software, progettata per unificare l’ecosistema TLC globale”.

L’accordo permette di migliorare a ciclo continuo il progetto della rete globale satellitare e definita da software di Intelsat, apportando capacità di connessione ad alta velocità e con allocazione dinamica in tutta l’Africa, l’Europa, il Medio Oriente e l’Asia, per servizi di mobilità commerciali e governativi e per il backhaul cellulare.

“La collaborazione tra la nostra azienda e Intelsat è davvero significativa, considerando che la nostra interessante soluzione Space Inspire ‘software defined’ contribuirà alla realizzazione della rete 5G mondiale unificata e definita da software di Intelsat”, ha affermato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. “Il ruolo che la nostra avanzata tecnologia satellitare svolgerà nella visione di Intelsat, mirata a reimmaginare l’ecosistema globale delle telecomunicazioni, è per noi un motivo di orgoglio”.

Creatore dell’architettura basilare della tecnologia satellitare, Intelsat gestisce la rete di satelliti per le telecomunicazioni più affidabile al mondo. L’azienda mette a frutto la propria competenza impareggiabile e la presenza globale per mettere in connessione persone, imprese, governi e comunità, indipendentemente dalla complessità del problema. Intelsat sta plasmando il futuro delle comunicazioni globali con la prima rete 5G al mondo multiorbita, ibrida e definita da software progettata per offrire una copertura semplice, sicura, regolare e ininterrotta precisamente dove e quando i clienti ne hanno più bisogno. Per seguire il leader della connettività globale e immaginare insieme grazie a “Imagine Here”, visitare il sito Intelsat.com.

Forte di oltre 40 anni di esperienza e di una combinazione unica di capacità, competenza e cultura, Thales Alenia Space propone soluzioni dal buon rapporto costo-efficacia per le telecomunicazioni, la navigazione, l’osservazione terrestre, la gestione dell’ambiente, l’esplorazione, la scienza e le infrastrutture orbitali. Governi e imprese private si affidano a Thales Alenia Space per progettare sistemi satellitari in grado di fornire connessioni e posizionamento, di monitorare il nostro pianeta e di migliorarne la gestione delle sue risorse, oltre che di esplorare il sistema solare terrestre, in qualsiasi momento e luogo. Thales Alenia Space considera lo spazio come un nuovo orizzonte e contribuisce a migliorare e a rendere più sostenibile la vita sulla terra. Nata da una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), Thales Alenia Space collabora anche con Telespazio, con cui forma Space Alliance, società madre che offre una gamma completa di servizi.

Thales Alenia Space impiega circa 7.700 dipendenti in 10 paesi presso 17 siti europei e un impianto negli Stati Uniti. www.thalesaleniaspace.com.

