Il Sorpasso, con Monica Setta: la puntata del 10 gennaio

Debutta lunedì 10 gennaio, alle ore 20, sulle frequenze di Rai Isoradio, “Il Sorpasso” la nuova trasmissione radiofonica di Monica Setta.

Come e dove ascoltare il programma di Monica Setta

“Il Sorpasso” si può ascoltare su Rai Isoradio (FM 103.3), sul DAB e anche su RaiPlay Sound.

Un nuovo appuntamento con la giornalista e conduttrice di “Uno Mattina in Famiglia” (Rai 1). Dal lunedì al venerdì, per un’ora dalle ore 20, in diretta dagli studi di Saxa Rubra a Roma, Monica Setta commenterà i fatti del giorno insieme a ospiti e colleghi giornalisti.

Ospiti e anticipazioni della puntata del 10 gennaio

Si parte lunedì prossimo con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, che parlerà del nuovo assegno unico universale. Ospite fisso per commentare le evoluzioni della pandemia COVID l’epidemiologo del Campus bio-medico di Roma, prof. Massimo Ceccozzi. Sarà attivo un numero WhatsApp attraverso il quale gli ascoltatori potranno inviare le loro domande agli ospiti e agli opinionisti.

“Faremo agli ospiti della politica o dell’economia gli interrogativi che ci arrivano dalla rete”, afferma Monica Setta, “e daremo ampio spazio alle storie di questa Italia di Draghi”.