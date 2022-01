Il Programma di ricerca degli Emirati Arabi Uniti nel campo della scienza per l’aumento delle precipitazioni piovose nomina i vincitori del quarto ciclo

DUBAI, Emirati Arabi Uniti–(BUSINESS WIRE)–Il Programma di ricerca degli Emirati Arabi Uniti nel campo della scienza per l’aumento delle precipitazioni piovose (UAE Research Program for Rain Enhancement Science, UAEREP) ha annunciato i vincitori delle sovvenzioni elargite per il quarto ciclo durante una cerimonia tenuta presso l’Expo 2020 Dubai sotto il patrocinio di sua altezza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice primo ministro e ministro degli Affari presidenziali degli Emirati Arabi Uniti. Ciascun vincitore riceverà una sovvenzione pari a 1,5 milioni di dollari che verranno elargiti nell’arco di tre anni.





Tra i vincitori del quarto ciclo compaiono il dottor Bradley Baker, Ricercatore principale presso SPEC Inc, che si è aggiudicato la sovvenzione per la sua proposta di ricerca intitolata “Enhancing Rain in the UAE via Hygroscopic Seeding with Nano-Seeding Material” (Intensificazione delle precipitazioni piovose negli Emirati Arabi Uniti attraverso l’inseminazione igroscopica con un nanomateriale), e il dottor Luca Delle Monache, Vice Direttore del Western Weather and Water Extremes (CW3E) dello Scripps Institute of Oceanography presso l’Università della California a San Diego per la sua ricerca intitolata “A Hybrid Machine Learning Framework for Enhanced Precipitation Nowcasting” (Una struttura di apprendimento automatico ibrida per il miglioramento delle previsioni di pioggia a brevissimo termine).

Il progetto del dottor Baker è finalizzato a stabilire se gli effetti dell’agente d’inseminazione realizzato in un nanomateriale e i generatori di carica elettrica siano in grado di stimolare un processo di congelamento secondario che potrebbe potenzialmente determinare un aumento delle precipitazioni piovose.

