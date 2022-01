Il ministro Brunetta ospite di Monica Setta a Il Sorpasso su Isoradio

Il ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, sarà ospite di Monica Setta nella puntata odierna de Il Sorpasso su Isoradio. Appuntamento dalle ore 20.

Prosegue con grande successo l’appuntamento radiofonico della Setta a una settimana dal debutto. Un programma che piace e convince perché pone “agli ospiti della politica e dell’economia gli interrogativi che ci arrivano direttamente dagli ascoltatori”.

Monica Setta

Nei giorni scorsi è intervenuto il leader della Lega, Matteo Salvini mentre il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha inaugurato questa nuova trasmissione.

Ma le novità per la Setta non finiscono qui. Così come dichiarato all’Ansa è già all’opera sul nuovo programma su Rai2, al via da sabato 26 marzo: “Generazione Z ai tempi della pandemia”.