Il famoso marchio asiatico di prodotti per l’igiene orale usmile presenta al mondo il suo spazzolino da denti elettrico di punta

(Adnkronos) – GUANGZHOU, Cina, 29 gennaio, 2022 /PRNewswire/ — usmile (un sottomarchio che fa parte del gruppo Stars Pulse), marchio asiatico di prodotti per l’igiene orale, perseguendo la sua missione di garantire a tutti una salute orale sempre migliore, ha presentato oggi al mondo il suo prodotto di punta Y1S, uno spazzolino da denti sonico sviluppato con la collaborazione di oltre 1.000.000 di utenti. Ad oggi, questo prodotto sensazionale ha protetto oltre 5.200.000 sorrisi, raggiungendo un fatturato di 300.000.000 di USD solo in Asia.

Guarda il video per saperne di più.

Per offrire un’esperienza di pulizia dentale originale ma ottimale con Y1S, usmile ha creato un team interfunzionale, che include professionisti dentali, ingegneri e altri esperti di altissimo livello, offrendo nuove possibilità a questo settore.

Uno spazzolino da denti realizzato per te, da te

“All’inizio si sono presentati diversi problemi imprevisti: l’impugnatura non era abbastanza comoda, la tecnologia impermeabile necessitava di un aggiornamento e la pulizia poteva essere migliorata, solo per citarne alcuni”, ha dichiarato Jake Keeter, Product Manager di usmile. “Quindi abbiamo applicato una strategia DTC, coinvolgendo i consumatori nel processo di produzione”.

“Dopo il suo debutto in Asia, abbiamo raccolto oltre 300 consigli da 1.000.000 di primi utilizzatori e di conseguenza abbiamo migliorato il prodotto “, ha continuato Keeter. “Dopo 11 iterazioni nell’arco di due anni, l’attuale Y1S è diventato il dispositivo per l’igiene orale preferito di oltre 5.000.000 di persone.”

Uno spazzolino che fa la differenza

Dopo aver vinto 13 premi internazionali per il design, tra cui il Red Dot Design Award in Germania, l’Y1S ha conquistato la sua posizione in un settore fortemente inflazionato grazie al suo aspetto chic progettato per offrire le migliori soluzioni per l’igiene orale. In precedenza, la maggior parte degli spazzolini elettrici aveva una forte somiglianza con quelli usati dai dentisti, facendo quindi ricordare il disagio delle cure dentarie.

Pertanto, ispirandosi alla colonna romana, Y1S ha integrato l’estetica con la tecnologia, sorprendendo i consumatori con un’esperienza di spazzolatura elegante ma di alta qualità. L’impugnatura è composta da 14 creste in rapporto aureo, che non solo vantano una bellezza classica, ma anche una meccanica ergonomica per garantire una presa confortevole e stabile. Questo design ne assicura anche l’equilibrio in tutte le posizioni, sia in piedi che appoggiato sul piano durante la routine di igiene orale. Inoltre, l’esclusivo materiale anti muffa in PA/ASA ne migliora la resistenza all’umidità, prevenendo al contempo la formazione di muffa.

Pulizia leader del settore e straordinaria durata della batteria fino a 180 giorni

Uno dei fattori fondamentali per la scelta degli spazzolini ricaricabili è la pulizia. Alimentato da un motore di nostra ideazione a levitazione magnetica e alta frequenza, con velocità fino a 38.000 giri/min, l’Y1S può rimuovere più placca e ridurre le gengiviti rispetto a quelli manuali.

Con un equilibrio rivoluzionario tra vibrazione altamente efficace e motore a risparmio energetico, un Y1S completamente carico dura fino a 180 giorni con una frequenza di 2 minuti di spazzolatura 2 volte al giorno, superando mediamente i concorrenti di 14-30 giorni in fatto di durata della batteria.

Le altre funzioni includono:

usmile supera l’idea che uno spazzolino elettrico sia solo uno strumento o un oggetto decorativo, ma è entrale le cose, creando uno stile personale e rimuovendo i problemi più fastidiosi. “Il lancio di Y1S in tutto il mondo è il nostro primo passo verso la globalizzazione. Continueremo a migliorare la salute orale di tutti”, ha dichiarato Ramble Chan, Vice Presidente di Stars Pulse, società capogruppo di usmile.

Acquista Y1S sullo shop di usmile, di Amazon e di Shopee per denti e gengive più sani.

Informazioni su usmile

Società del gruppo Stars Pulse, usmile offre una linea completa di prodotti per l’igiene orale per perfezionare l’esperienza dentale. Con l’impegno dedicato a garantire la massima pulizia attraverso le soluzioni scientifiche per di igiene orale, usmile illumina oltre 22 milioni di sorrisi ogni anno.

Informazioni su Stars Pulse

Fondata nel 2015, Stars Pulse si è focalizzata sulla fusione di progresso tecnologico e design innovativo per fornire ai propri clienti soluzioni sanitarie integrate. Con un portafoglio di marchi, tra cui usmile® e Kitty Annie®, la community di Stars Pulse punta a diventare il gruppo leader nella tecnologia per la salute e la bellezza a livello mondiale.