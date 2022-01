Hôtel Lyon Métropole : apertura di Spa Lyon Plage, il più grande centro benessere della Francia

(Adnkronos) – – SPA LIONE PLAGE

– 8.000 m ² di strutture per il benessere e il fitness

– Apertura: 17 gennaio 2022

– Dopo 14 mesi di lavoro, la Spa Lyon Plage dell’Hôtel Lyon Métropole **** diventa il più grande centro benessere metropolitano in Francia

LIONE, Francia, 26 gennaio 2022 /PRNewswire/ — Proprietario dell’Hôtel Lyon Métropole***, il gruppo lionese di hotel indipendenti Arteloge ha investito 7 milioni di euro nell’ampliamento della Plage Spa Lyon all’interno dell’Hôtel Lyon Métropole ***. Questo ampliamento (da 4.500 a 8.000 m ²) accompagna il passaggio a una fascia più alta di mercato e l’aggiunta di nuovi servizi per offrire un’esperienza esclusiva ai clienti.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: https://www.multivu.com/players/fr/9009251-hotel-lyon-metropole-ouverture-du-spa-lyon-plage/



Già nota per le sue eccezionali strutture (piscina coperta da 25 m, piscina olimpica esterna da 50 m, percorso idromassaggio all’aperto, area esclusiva Iyashi, sale coaching, ecc.), la Spa Lyon Plage è stata arricchita da nuovi spazi e attrezzature high-tech che uniscono comfort e raffinatezza.

600 m² sono dedicati al benessere con hammam, saune, sanarium, idromassaggio per piedi, fontana di ghiaccio Stalagmite, poltrone a infrarossi… Il Grotto, una raffinata piscina minerale di 200 m², con cascate, getti idromassaggianti e lettini gonfiabili, completa l’area acquatica.

Una nuova sala per il coaching collettivo, dai volumi eccezionali (8 m di altezza, 250 m2 di superficie), offre nel corso della giornata numerose attività sportive sotto la supervisione di insegnanti certificati dallo Stato: pilates, cross training, body shape, yoga, swiss ball, stretching, ecc. Una nuova sala per biciclette e due campi da badminton si aggiungono alle sale per l’allenamento cardio e il sollevamento pesi, alle sale per il coaching privato e al campo da tennis all’aperto pre-esistente.

Al piano superiore, un nuovo spazio di 450 m² è interamente dedicato al benessere e ai trattamenti di bellezza. I clienti sono invitati a scoprire gli esclusivi trattamenti di Plage Spa Lyon, i massaggi, trattamenti e rituali Cinq Mondes, i trattamenti Shiseido e, dal 2022, i trattamenti viso e corpo LPG®.

Spa riservata ai clienti dell’Hôtel Lyon Métropole**** (iscrizione facoltativa) e agli abbonati (numero limitato).

