Green pass e durata, terza dose vaccino e viaggi: cosa cambia e da quando

(Adnkronos) – Green pass Italia, la durata potrebbe cambiare di nuovo ma non per tutti. Per chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose (o booster) è possibile si allunghi. Ma per decidere sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, è necessaria una valutazione scientifica prima di un decreto che intervenga a modificare l’attuale durata secondo quanto apprende l’Adnkrosnos Salute da fonti qualificate.

Nel frattempo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure per gli arrivi dall’estero: per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione europea sarà sufficiente il Green pass. Nella stessa ordinanza vengono inoltre prorogate ed estese le misure relative ai corridoi turistici che riguarderanno anche ulteriori destinazioni.