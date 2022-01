Green pass 1 febbraio, Dpcm: negozi, sigarette, pensione

(Adnkronos) – Servirà il green pass dall’1 febbraio per andare a ritirare la pensione o dal tabaccaio per comprare le sigarette. E’ saltata, infatti, dal Dpcm sui negozi e le realtà ‘esenti’ firmato questa mattina dal premier Mario Draghi, l’attesa deroga per consentire l’accesso agli uffici postali e nelle banche anche senza green pass. Dal 1 febbraio sarà necessario essere vaccinati o guariti dal Covid, o avere almeno l’esito di un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido.

Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite – andare in una caserma, ad esempio, per sporgere denuncia – senza bisogno di esibire il green pass. Per tutto il resto – sigarette, libri e giornali compresi – servirà il passaporto vaccinale base.