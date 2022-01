Grande Fratello Vip: la puntata del 24 gennaio

Stasera, lunedì 24 gennaio, in prima serata su Canale 5 trentasettesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Tanti sentimenti si fanno strada nella Casa di “Gf Vip”. In questi giorni più che mai, infatti, i “vipponi” hanno vissuto tutto con grande intensità.

Tutto il gruppo ha sostenuto Manuel Bortuzzo che sta valutando l’ipotesi di concludere con qualche settimana di anticipo il suo splendido percorso all’interno del loft di Cinecittà. Come affronterà questa decisione Lulù Selassié? Ci sono, inoltre, evoluzioni interessanti nel “triangolo amoroso” composto da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Le due, Soleil e Delia, sembrano aver trovato, per il momento, la quadra per convivere in maniera pacifica ma ignorano quello che è accaduto fuori dalla Casa…Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, invece,continua il tira e mollache coinvolge attivamente anche gli altri concorrenti.

Infine, stasera per Davide Silvestri ci sarà una speciale sorpresa: riceverà la visita di suo papà.

Al televoto: Kabir Bedi, Federica Calemme e Soleil Sorge. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?