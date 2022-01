Giuseppe Pantano – “Archi di sangue”

Casa editrice: Brè Edizioni

Genere: Social-thriller

Pagine: 210

Prezzo: 14,00 €

Roma, 21 gennaio 2022. Giuseppe Pantano presenta il romanzo “Archi di sangue”, in cui si intrecciano le storie lontane nel tempo di due donne vittime di abusi e maltrattamenti, che danno origine a faide familiari, scandali e omicidi; un thriller duro e realista concepito per denunciare l’orribile piaga della violenza di genere. Nell’opera si parla di un tempo di grande ipocrisia – gli anni sessanta del Novecento in una Sicilia gretta e omertosa – dove non vi era alcun rispetto per le donne; si narra anche della nostra contemporaneità in una città del nord, Milano, in cui purtroppo non si sono ancora compiuti i giusti passi verso la cancellazione della violenza di genere. L’autore racconta una storia di menzogne, prevaricazioni e intimidazioni, in cui si cerca di porre rimedio a una serie di crimini avvenuti vent’anni prima ma insabbiati dalle minacce di ritorsione, oltre che dalla corruzione dilagante anche tra le forze dell’ordine. In un paese caratterizzato da tradizioni ancestrali e in una città in cui l’empatia scarseggia, si raccontano le vicende di Caterina e Antonia, due donne separate dal tempo ma unite da un destino comune di violenza e umiliazioni. Per la memoria dell’una e per il riscatto dell’altra vi saranno eroine ed eroi del quotidiano che lotteranno e sacrificheranno anche la loro stessa vita per far trionfare la giustizia, e per opporsi a un sistema malato che non protegge le vittime indifese ma, anzi, il più delle volte favorisce i carnefici.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Giuseppe Pantano (Roma, 1963) è laureato in Economia e Commercio e attualmente riveste la carica di Direttore all’interno del gruppo automobilistico Renault-Nissan-Mitsubishi. “Archi di sangue” è il suo terzo romanzo di genere thriller; ha già pubblicato “Il Tempo rubato” in self-publishing e “La morte non ti lascia sola” per Another Coffee Stories. La sua passione per il thriller viene diffusa anche attraverso il suo canale personale YouTube, che vanta migliaia di visualizzazioni.

