Gianni Morandi: “A Sanremo con l’entusiasmo di un debuttante”

Gianni Morandi si appresta a calcare il palco dell’Ariston per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo.

“Ci vado con l’entusiasmo di un debuttante, con quel tipo di emozione. Sperando che la canzone piace alla gente e di fare una bella figura”

Per lui sarà la settima partecipazione al Festival in qualità di concorrente. Nel suo palmares troviamo un primo, un secondo e un terzo posto. Il successo al Festival di Sanremo avviene nel 1987 con la canzone Si può dare di più, portata sul palco dell’Ariston insieme a Ruggeri e Tozzi. Nel 1995 ottiene il secondo posto con In amore, cantato insieme a Barbara Cola. Sul gradino più basso del podio nel 2000 con Innamorato.

Ma non solo. Ha anche condotto la kermesse canora nel 2011 e 2012.

“Sanremo per me è un palcoscenico importante: l’ho visto in tutte le forme, l’ho anche vinto, condotto e anche qualche volta ospite.

L’edizione 2022 sarà un importante traguardo per Morandi, pronto a rituffarsi.

“Per me è un ricominciare, buttarmi nella mischia, ritornare nella musica dopo tanto tempo. Per me è un palcoscenico importante Sanremo, con quel fascino che mi ha conquistato sin da bambino. Da quando nel 1958 Modugno cantava volare e forse proprio il grande amore la voglia di provare a fare così. Ma anche quando al bar c’era il televisore in bianco e nero: non si vedeva bene ma chi guardava la televisione ascoltava le canzoni di Sanremo, le vittorie. Insomma, tutto quello che ci ha trasmesso con la prima volta 64 anni fa”.

E riguardo la canzone che porta in gara al Festival, Morandi svela qualche dettaglio.

“Porto una canzone di speranza e anche in questo, secondo me, il fatto che ha una bella carica mi piace. Non è la classica canzone di Sanremo: spero che posso piacere e divertire. Con entusiasmo cerco di trasmettere qualcosa. Non è proprio una canzone proprio scritta per il pezzo. Ha dei meccanismi interni delle parole che si incrociano fra loro scritte da Lorenzo (Jovanotti, ndr)

Non mancheranno di sicuro le emozioni nel ritornare su quel palcoscenico magico.

Credo che la tremarella posso venire anche a uno come me che ne viste di cotte e di crude.

Importante sarà l’apporto di sua moglie Anna.