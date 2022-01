GfVip Grande Fratello Vip, un reality alla deriva?

Il Grande Fratello Vip 2021-2022 sembra ormai essere un reality alla deriva.

Un programma che ormai ha ben poco da raccontare se non ormai le solite e note storie.

Basta sintonizzarsi su Canale 5, nel doppio appuntamento settimanale, per capire che i riflettori sono sempre puntati su determinati personaggi: Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran.

Il “triangolo amoroso” sembra ormai essere l’unico appeal del programma. L’unica cosa da raccontare per poter continuare a suscitare interesse nei telespettatori e cercare di acchiappare più ascolti.

Per il resto sembra essere un’edizione piatta e priva di altri contenuti se non l’intenzione di dare risalto solo a pochi personaggi. Un’edizione che sembra essere Soleil-Alex dipendente, trascurando altri concorrenti che stanno partecipando a questa edizione.

Anche l’allungamento del programma, rispetto a quelli che erano i tempi tradizionali, sembra una forzatura per riempire la tv di contenuti. Anche con l’inserimento di chi ci è già stato: le minestre riscaldate non sempre funzionano.

Signorini e il suo entourage in difficoltà anche tra un’edizione e l’altra con il regolamento, che sembra variare di anno in anno. Giusto per fare un esempio, lo scorso anno fu espulso dalla casa Fausto Leali accusato di aver pronunciato delle frasi inappropriate.

La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/5QIBnWGmO5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2020

Cosa che, invece, non è avvenuto quest’anno con altri concorrenti. Come ad esempio Katia Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù.

E’pur vero che gli italiani hanno bisogno di qualche diversivo in tv. Sul piccolo schermo e nei tg si parla ormai solo di emergenza covid-19 e serve qualcosa di differente e allegro. Ma il Grande Fratello Vip sembra ormai aver perso il suo fascino iniziale. Già di suo il reality lo aveva perso salvo poi introdurre la nuova versione con personaggi famosi.

Ma dopo un po’ anche questa versione sembra non attirare più.