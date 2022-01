Ford Everest: la fuoristrada anche per il mercato europeo?

L’anno prossimo, anche sul mercato europeo potrebbe debuttare la fuoristrada Ford Everest. Modello ‘alter ego’ del prossimo pick-up Ranger, dovrebbe sopperire la mancata commercializzazione della rediviva Ford Bronco prevista solo oltreoceano.

Inizialmente, la nuova Ford Everest sarà disponibile con le motorizzazioni diesel 2.0 EcoBlue BiTurbo e 3.0 EcoBlue V6, entrambe abbinate al cambio automatico a dieci rapporti. Nel corso del 2024, invece, dovrebbe essere introdotta la configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida da 367 CV di potenza complessiva e 680 Nm di coppia massima.

Inoltre, sempre per il 2024, è in programma anche il debutto della versione sportiva Raptor per la fuoristrada Ford Everest. Sarà equipaggiata con il propulsore a benzina 2.3 EcoBoost da 304 CV di potenza, ma potrebbe adottare anche l’unità di pari alimentazione 2.7 EcoBoost V6 da 335 CV o il prestante motore a benzina 3.0 EcoBoost V6 da 406 CV di potenza.