Fenagi, incredibile obbligo green pass nelle edicole sia negozi che chioschi

(Adnkronos) – “Ci sorprende l’obbligo di esibire il green pass nelle edicole. Mentre prima, infatti, ritenevamo esagerato escludere dall’esonero di esibire il green pass anche le edicole nelle quali si entra dentro per acquistare il giornale, visto che si entra uno alla volta con la mascherina per pochi secondi e vanno via, ora che sono state escluse anche quelle su strada, i cosiddetti chioschi lo trovo incredibile, non trovo le parole per commentare”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Ermanno Anselmi, coordinatore nazionale Fenagi, Federazione nazionale giornalai, della Confesercenti che rappresenta le aziende di rivendita dei quotidiani e periodici, commentando il Dpcm firmato questa mattina dal premier Draghi sull’obbligo di richiedere il green pass da parte degli edicolanti.

“C’è la necessità – avverte – di razionalizzare il problema. Si sta andando verso una diminuzione della pressione ospedaliera e tutto fa pensare che tra 15 giorni le cose vadano meglio di adesso. Quindi il provvedimento entra in vigore quando il peggio è passato”.

“Viene fuori – insiste – un provvedimento enormemente restrittivo quando ormai le cose vanno avviandosi verso una situazione meno problematica”.