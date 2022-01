Energia, un anno di consumi: forno campione di efficienza

(Adnkronos) – E’ luglio il mese più energivoro del 2021 mentre tra gli elettrodomestici è il forno il campione di efficienza. Male la lavatrice. A mappare il modo in cui gli italiani usano l’elettricità è NeN, la startup EnerTech del gruppo A2A, grazie al Robo, il dispositivo intelligente che permette di monitorare in tempo reale i consumi dei propri elettrodomestici, tutto via app. NeN ricava l’efficienza degli elettrodomestici dall’incrocio di diversi parametri, come la dimensione, la classe energetica e l’anno di acquisto. Dall’analisi è emerso che, nel corso del 2021, il forno è l’elettrodomestico che più si è avvicinato alla massima efficienza raggiungibile, con un valore medio di 4,4/5. La maglia nera va invece alla lavatrice, ferma a 2,9. Questi sono anche gli elettrodomestici più presenti nelle case italiane (62,9% il forno, 65,4% la lavatrice), insieme al frigorifero (65,4%).

Come ogni anno, i mesi estivi hanno coinciso con un grande aumento dei consumi. Luglio, con 239,7 kWh di consumo medio, è stato il mese più energivoro, seguito da agosto (225,8 kWh) e giugno (224,8 kWh). L’aumento dipende in genere dalle temperature elevate, che spingono ad accendere i condizionatori, a utilizzare maggiormente la lavatrice e a costringere il frigo a sforzi maggiori per mantenere la temperatura interna. Al contrario, in primavera e in inverno i consumi sono stati inferiori alla media; in particolare, febbraio è stato il mese con le bollette più basse, con appena 158,7 kWh.

La fascia serale è quella in cui si utilizza più energia: ben 73 kWh di consumo medio, frutto di un maggiore utilizzo di forno, lavastoviglie e frigorifero. Al contrario, la lavatrice viene usata maggiormente di giorno, tra la mattina e il pomeriggio. Mentre dal lunedì al sabato i consumi tra i vari elettrodomestici rimangono abbastanza costanti, si nota un aumento dell’utilizzo dell’energia la domenica. In particolare quella che alimenta i dispositivi d’intrattenimento, come TV, console e decoder, ma anche il forno, l’asciugatrice e la lavatrice.