ENCANTO: la colonna sonora del film Disney torna alla #1 della Billboard 200

La colonna sonora originale del film Encanto continua a scalare le classifiche in tutto il mondo e torna nuovamente alla prima posizione della classifica statunitense degli album più venduti, la Billboard 200, a distanza di 8 settimana dall’uscita.

Ma le grandi notizie non si fermano qui: la canzone originale “We Don’t Talk About Bruno” raggiunge la seconda posizione della classifica Billboard Hot 100, divenendo il primo brano di un film Disney a raggiungere questo traguardo da “A Whole New World” tratta da Aladdin nel lontano 1993. Anche il brano “Surface Pressure”, tratto sempre da Encanto, ha raggiunto la top10 della Billboard Hot 100.

In totale, la colonna sonora ha accumulato ad oggi oltre 1,5 miliardi di stream in tutto il globo con “We Don’t Talk About Bruno”, ormai divenuta una hit virale su tutte le piattaforme, saldamente ancorata nella top10 dei brani più ascoltati al mondo su Spotify. Su YouTube è il video più visto con oltre 122 milioni di visualizzazioni e ha raggiunto la prima posizione nella classifica inglese dei singoli più venduti e ascoltati, divenendo la prima canzone Disney a raggiungere la vetta della classifica inglese. Il brano gode anche di estrema popolarità su TikTok con oltre 9,1 miliardi di views e oltre 3 milioni di creazioni.

Encanto, il 60° lungometraggio Walt Disney Animation Studios vincitore del Golden Globe® per il Miglior film d’animazione, sarà disponibile dal 27 gennaio in Blu-Ray, DVD e Blu-Ray Steelbook®. Le versioni Blu-Ray e Blu-Ray Steelbook® includono anche molti contenuti extra inediti, tra cui il nuovo cortometraggio animato Lontano dall’Albero, la modalità ‘Canta insieme al film’, per vedere e rivedere il film con i testi delle canzoni in sovrimpressione, le scene eliminate e gli esclusivi approfondimenti con i filmmaker.

L’album, già disponibile su tutte le piattaforme, include otto brani originali firmati dal cantautore e compositore vincitore ai Tony® e ai Grammy® Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “Oceania”) e la colonna sonora originale di Germaine Franco, nominato agli SCL (Società dei Compositori e Autori).

Nella versione italiana del film, Alvaro Soler interpreta la canzone originale “Oruguitas innamorate” (versione italiana del brano “Dos Oruguitas”, interpretata nella versione originale in spagnolo da Sebastián Yatra). L’artista Carlos Vives interpreta il brano “Colombia, Mi Encanto”.

Tracklist Encanto:

La famiglia Madrigal – Margherita De Risi, Franca D’Amato, Encanto – Cast 4:17 Un miracolo – Margherita De Risi 2:42 La pressione sale – Alessia Amendola 3:22 Non si nomina Bruno – Renata Fusco, Fabrizio Vidale, Ilaria De Rosa, Alvaro Soler, Diana Del Bufalo, Margherita De Risi, Encanto – Cast 3:36 Cos’altro farò? – Diana Del Bufalo, Margherita De Risi 2:59 Dos Oruguitas – Sebastián Yatra 3:35 Tutti voi – Margherita De Risi, Franca D’Amato, Luca Zingaretti, Ilaria De Rosa, Gianfranco Miranda, Encanto – Cast 4:38 ¡Hola casita! – Germaine Franco 0:46 Colombia, Mi Encanto – Carlos Vives 2:55 Two Oruguitas – Sebastián Yatra 3:35 Oruguitas innamorate – Alvaro Soler 3:35 Abre los ojos – Germaine Franco 3:16 Vi presento la “Familia” – Germaine Franco 2:08 Ho bisogno di te – Germaine Franco 2:28 La voce di Antonio – Germaine Franco 2:15 El baile Madrigal – Germaine Franco 2:50 Crepe nel muro – Germaine Franco 1:23 La tenace Mirabel – Germaine Franco 1:36 Domande a colazione – Germaine Franco 1:26 La torre di Bruno – Germaine Franco 0:52 La scoperta di Mirabel – Germaine Franco 2:57 Tango disfunzionale – Germaine Franco 2:42 A caccia del passato =Germaine Franco – 2:26 Alleati di famiglia – Germaine Franco 1:15 La visione finale – Germaine Franco 2:11 Isabela “La perfecta” – Germaine Franco 1:21 Las hermanas pelean – Germaine Franco 1:18 La casa sa – Germaine Franco 1:29 La candela – Germaine Franco 3:20 El río – Germaine Franco 1:27 È colpa mia – Germaine Franco 1:21 El camino de Mirabel – Germaine Franco 2:10 Mirabel’s Cumbia Germaine Franco 2:48 La tana del topo – Germaine Franco 1:21 Tío Bruno – Germaine Franco 2:23 Impresiones del Encanto – Germaine Franco 2:29 La cumbia de Mirabel – Germaine Franco 2:46 La famiglia Madrigal – Lin-Manuel Miranda 4:17 Un miracolo – Lin-Manuel Miranda 2:41 La pressione sale – Lin-Manuel Miranda 3:22 Non si nomina Bruno =Lin-Manuel Miranda 3:35 Cos’altro farò? – Lin-Manuel Miranda 2:59 Dos Oruguitas – Lin-Manuel Miranda 3:34 Tutti voi – Lin-Manuel Miranda 4:53 Colombia, Mi Encanto – Lin-Manuel Miranda 2:54

Encanto è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel – L’intreccio della torre) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-diretto da Charise Castro Smith (sceneggiatrice di The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino. La sceneggiatura è firmata da Castro Smith e Bush.

Nel film, la magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.