Ecco l’asteroide 7482. Spoiler: nessun allarme

Un asteroide largo un km passerà il 18 gennaio a 1,9 milioni di km dalla Terra viaggiando ad oltre 75mila km orari. I dati diffusi dal NASA Center for Near Earth Object Studies, riportati dalla Cnn, non giustificano nessun tipo di allarmismo. L’asteroide noto come 7482 è stato scoperto nel 1994: secondo le proiezioni, e questa è la curiosità principale, nessun altro asteroide si avvicinerà alla Terra come 7482 nei prossimi 2 secoli. Il ‘flyby’ dovrebbe avvenire alle 20.51 italiane. L’asteroide non sarà visibile ad occhio nudo, ma secondo il sito EarthSky.com potrà essere osservato da chiunque sia dotato di un telescopio ordinario.