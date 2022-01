Secondo appuntamento con Doc: stasera su Rai1

Torna su Rai1 in prima serata alle 21.25, giovedì 20 gennaio, “Doc – Nelle tue mani”.

Le anticipazioni della seconda puntata

Nel primo episodio della seconda puntata, intitolato Sfide, mentre l’inchiesta condotta da Caruso entra nel vivo e i segreti della pandemia iniziano ad emergere, Andrea affronta una scelta difficile: per riavere il primariato deve sostenere dei test, ma se fallirà non potrà mai più fare il medico. Carolina, legatasi molto a Riccardo durante l’emergenza, forse vorrebbe qualcosa in più dell’amicizia. Intanto Gabriel inizia a sviluppare degli strani disagi mentre Elisa, allontanatasi da lui, frequenta un nuovo uomo, che però sembra avere qualcosa da nascondere.

Nel secondo dal titolo Quello che sei, occupandosi del caso di un giovane fenomeno del tennis, Andrea è costretto a chiedersi se valga la pena smettere di essere “Doc” per perseguire il primariato. Carolina intanto soffre nel vedere Riccardo con Alba. Gabriel non si presenta all’appuntamento con la nuova psicologa dell’ospedale, Lucia Ferrari, da cui l’ha mandato Enrico, che nei mesi della pandemia, per la prima volta dopo tanto tempo, ha intrecciato una relazione con qualcuno…