Djokovic no vax, problemi di visto: bloccato in aereo

Lo sbarco di Novak Djokovic in Australia si rivela a dir poco complicato. Il visto del tennista serbo non è in regola e sta bloccando le procedure. Djokovic, non vaccinato, viaggia con un’esenzione medica per partecipare all’Australian Open, il primo Slam stagionale in programma a Melbourne. Il trattamento riservato al fuoriclasse ha alimentato polemiche. Il premier Scott Morrison ha chiarito che Djokovic, in caso di documentazione incompleta, verrebbe rispedito a casa.

Djokovic è atterrato a Melbourne nella tarda serata di mercoledì. Il suo visto, riferisce il quotidiano The Age, non è stato a quanto pare per un errore burocratico. L’aereo di Djokovic è atterrato al Tullamarine Airport attorno alle 23.30 locali. I funzionari addetti ai controlli avrebbero contattato il governo dello stato, che non sarebbe disponibile ad agevolare le pratiche con interventi ad hoc. Dunque, stando alle informazioni che filtrano, al momento il serbo si trova all’interno del suo aereo e non può scendere a terra finché non verrà risolto il problema sul visto.