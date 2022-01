Detto Fatto: le anticipazioni della settimana (17 – 21 gennaio)

Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero torna con una nuova settimana ricca di tutorial e ospiti con appuntamenti quotidiani alle 15.15 su Rai2.

Le anticipazioni della settimana

Lunedì 17 gennaio ci sarà Giovanna Civitillo con la sua rubrica “Giovanna Tuttofare”, durante la quale si cimenterà nella ricetta della cream tart in compagnia di Francesco Saccomandi. Ci saranno, poi, la dottoressa Valentina Finotti per parlare di medicina estetica, l’interior designer Luca Medici, e lo Chef Luigi Pometta, con una ricetta a base di pesce. Nella rubrica “Detto Fatto Parade” si parlerà di compleanni in tv con Matilde Brandi e Silvia Slitti, la party planner dei vip.

Martedì 18 gennaio ci saranno Nenella Impiglia, che nella sua rubrica dedicata alle scarpe ospiterà la cantante Neja, l’hair stylist Salvo Filetti, e, in cucina, tornerà lo chef Stefano Cavada. Inoltre, farà il suo esordio a “Detto Fatto” Chiara Giordano, esperta di animali domestici e pet lover, con una rubrica dedicata agli animali. “Discostar” sarà dedicata a Iva Zanicchi e avrà come ospiti il giornalista Paolo Giordano e Patrizia Rossetti.

Mercoledì 19 gennaio saranno presenti la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, le esperte di economia Manuela Donghi e Silvia Sgaravatti, lo Chef Mattia Poggi con le sue ricette facili e veloci. Debutterà poi, nel programma Anabella Veronesi, home-influencer ed esperta di home-decor, che darà consigli per rendere la casa più bella e accogliente. A “Detto Fatto Parade” si parlerà di Sanremo con Eddy Anselmi e Rossella Erra.

Giovedì 20 gennaio tornerà lo stilista delle spose Gianni Molaro, che disegnerà l’abito dei sogni per una sposa “bendata”, grazie alla complicità del futuro marito. Per la sposa La beauty expert Elisa Rampi invece, proporrà un’acconciatura alla sposa. Spazio poi al tutorial di Fitness Over con l’etoile Oriella Dorella, insieme all’ortopedico dottor Vito Lavanga. In cucina ci sarà il pizzaiolo Gianfranco Iervolino. Per “Discostar”, in cui si parlerà di Donatella Rettore, ci saranno Pasquale Mammaro e Antonella Ferrari, che, anche questa settimana, sarà protagonista insieme a Gianpaolo Gambi di uno sketch sui luoghi comuni e i pregiudizi legati alla disabilità. Presente, in puntata, anche l’esperto meteo Massimo Martinelli.

A chiudere la settimana, venerdì 21 gennaio, torneranno l’avvocatessa Manuela Maccaroni, a disposizione dei telespettatori di “Detto Fatto”, e lo chef Luca Natalini. Presente anche Mauro Perfetti, con il suo oroscopo, mentre la rubrica “Detto Fatto Parade” sarà dedicata agli “attori per caso” e avrà come ospite Gianna Tani.