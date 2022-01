Cura dei capelli: come mantenerli sani e belli

La cura dei capelli è importante per l’aspetto di tutti. Che tu li abbia lisci, ricci, folti o sottili, ci sono modi per mantenerli sani e belli.

Vogliamo che i nostri capelli abbiano un aspetto sano e attraente perché ci vuole molto tempo, fatica e denaro per mantenerli.

Ecco alcuni suggerimenti su come mantenere i capelli sani, indipendentemente dal tipo che hai.

Prevenire i danni ai capelli

Innanzitutto, è importante evitare che i capelli vengano danneggiati. Puoi ridurre la comparsa delle doppie punte cuocendo una piccola quantità di olio su di essi prima di lavarli.

L’olio ricoprirà le punte dei capelli e preverrà la rottura e le doppie punte. Puoi anche prevenire la secchezza applicando una crema idratante sui capelli dopo la doccia. Questo li renderà più morbidi e più gestibili.

Comprendi cosa causa la secchezza dei capelli

Molte volte, quando le persone hanno il cuoio capelluto secco, è perché la produzione di sebo nel cuoio capelluto non è sufficiente per produrre i capelli.

È anche possibile che non ci sia abbastanza umidità nell’aria che stai respirando, il che porta alla secchezza.

Il primo passo per affrontare i capelli secchi è capire cosa li causa. Se sai qual è la causa della tua secchezza, puoi prendere misure precauzionali per evitare che si ripeta.

Ad esempio, se il cuoio capelluto secco è dovuto alla mancanza di umidità nell’aria, usa un balsamo o una crema idratante a base di olio sui capelli ogni giorno prima di uscire.

Trova i migliori prodotti per il tuo tipo di capelli

Se hai i capelli sottili, è importante trovare un prodotto per la cura dei capelli adatto al tuo tipo di capelli. I prodotti studiati per capelli fini o sottili non appesantiscono i capelli e non lasciano un accumulo di residui sulla superficie.

Se hai i capelli ricci o folti, è importante trovare uno shampoo adatto alle tue esigenze specifiche. Potresti voler usare uno shampoo schiarente o uno con proteine ​​per aiutare a controllare l’effetto crespo e mantenerli sani.

Comprendi l’importanza delle proteine ​​nella tua dieta

Le proteine ​​sono importanti nella costruzione di capelli e pelle. Le proteine ​​sono un nutriente importante che fornisce ai fili le proteine ​​di cui hanno bisogno per mantenersi forti, flessibili e sani.

Se non assumi abbastanza proteine ​​nella tua dieta, può portare a diradamento dei capelli e unghie fragili.

Ci sono molte diverse fonti di proteine ​​negli alimenti che sono essenziali per una buona salute dei capelli.

Alcuni di questi includono carni come pollo, tacchino e manzo; pesce come salmone e tonno; e uova. Fagioli, lenticchie, piselli, noci, semi, broccoli, spinaci e altre verdure sono anche ottime fonti di proteine.

Usa prodotti naturali invece di quelli chimici

Usare prodotti naturali per prendersi cura dei nostri capelli è importante. Vogliamo evitare i residui chimici e gli effetti collaterali che possono avere sulla nostra salute.

I prodotti chimici possono danneggiare i capelli e il cuoio capelluto, seccarli o farli sembrare opachi.

I prodotti naturali sono solitamente realizzati con una varietà di frutta, verdura, erbe e altre sostanze naturali che sono state lavorate in modo da favorire i capelli.

In genere contengono vitamine e minerali che sono benefici per i capelli perché aiutano a prevenire la rottura o il diradamento dei capelli.

Questi prodotti idratano anche il cuoio capelluto in modo che le ciocche non vengano danneggiate da sostanze chimiche aggressive negli shampoo e nei balsami commerciali.