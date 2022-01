Covid Usa oggi, superato il picco dei ricoveri di settembre

I ricoveri per Covid-19 negli Stati Uniti hanno superato il picco di settembre causato dai contagiati dalla variante Delta e si stanno avvicinando al record dello scorso anno. Lo riferiscono le autorità sanitarie americane, spiegando che ci sono quasi 113mila persone attualmente ricoverate in ospedale con Covid-19. Si tratta di un aumento di quasi 10mila ricoveri da lunedì.

Durante l’ondata di contagi causati dalla Delta in estate, i ricoveri per Covid-19 hanno raggiunto il picco di circa 104mila il primo settembre 2021. In totale, il 14 gennaio 2021 è stato raggiunto il record di oltre 142mila persone ricoverate in ospedale con Covid-19.