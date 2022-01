Covid Russia oggi, 67.809 contagi: record per quinto giorno consecutivo

(Adnkronos) – In Russia, per il quinto giorno consecutivo, si è registrato un record di casi di coronavirus. Lo rende noto la task force incaricata di monitorare la pandemia nel Paese, secondo la quale sono 67.809 i contagi confermati nelle ultime 24 ore, contro i 65.109 del giorno precedente. Sono invece 681 i decessi nello stesso arco temporale. Il precedente picco si era registrato a novembre, con poco più di 40mila casi in un giorno.

Viene così aggiornato a 11.173.300 casi e 326.767 decessi il bilancio della pandemia in Russia, come riporta il Moscow Times.