Covid oggi Veneto, 18.357 contagi e 29 morti: bollettino 14 gennaio

Sono 18.357 contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 gennaio 2022, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Si registrano altri 29 morti considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 28.746 molecolari e 115.415 antigenici. I decessi covid da inizio pandemia sono 12.688. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 1.727,208 in terapia intensiva.