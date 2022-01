Covid oggi Vda, 468 nuovi contagi: bollettino 4 gennaio

Sono 468 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 gennaio in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto.

I positivi attuali sono 3.089, di cui 3.048 in isolamento domiciliare, 47 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 13.878, + 210 unita rispetto a ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è di 113.238, mentre i tamponi effettuati sono 367.499.

I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 488.