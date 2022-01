Covid oggi Vda, 124 contagi e nessun morto: bollettino 24 gennaio

(Adnkronos) – Sono 124 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 gennaio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano altri morti. I nuovi casi portano il totale delle persone contagiate da virus a 27.035 da inizio emergenza. I positivi attuali sono 5838, di cui 5750 in isolamento domiciliare, 81 ricoverati in ospedale, sette in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite è oggi pari a 20.697, +191 rispetto a ieri. Il totale dei casi complessivamente testati è di 122.265 unità mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 418.588. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 500.