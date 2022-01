Covid oggi Usa, superata soglia 850mila morti

Gli Stati Uniti hanno superato la triste soglia degli 850mila morti per il covid-19 dall’inizio della pandemia. L’ultimo bollettino dei Centri di prevenzione e controllo delle malattie (Cdc), riporta 1.127 decessi in 24 ore per un totale di 850.575 morti, mentre il Paese è investito da una nuova ondata dovuta alla variante omicron.

I contagi in 24 ore sono 855mila, per un totale di oltre 66,7 milioni di casi. Per quanto riguarda le vaccinazioni, il 63% della popolazione ha ricevuto due dosi e il 75% almeno una.