Covid oggi Sicilia, 7.418 contagi e 26 morti: bollettino 21 gennaio

(Adnkronos) – Sono 7.418 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 gennaio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 26 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.970 persone.

La Sicilia torna in zona arancione. In Sicilia, in totale, sono 202.439 i positivi – 5.422 in più rispetto a ieri – e di questi 1.417 sono ricoverati con sintomi, 170 in terapia intensiva (14 nuovi ingressi) e 200.852 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Palermo (1.971), seguita da Catania (1.432).