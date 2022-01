Sono 1.123 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, martedì 4 gennaio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stata una vittima, una 69enne di Cagliari. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20092 tamponi. Le terapie intensive occupate sono 19, una in più di ieri, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 148, 26 in meno di ieri. In isolamento a casa 10.313 persone.