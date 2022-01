Covid oggi Piemonte, 20.453 nuovi contagi: bollettino 4 gennaio

Sono 20.453 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 gennaio in Piemonte, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 21 morti nella Regione, due da ieri e gli altri dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 104.228 tamponi, di cui 88.753 antigenici con un tasso di positività al 19,6%. Da ieri sono guarite 5.033 persone.



I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.411, 57 in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 117, 5 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 97.332. Da inizio pandemia sono morte 12.093 persone nella Regione.