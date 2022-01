Covid oggi Lombardia, 27.808 contagi e 74 morti: bollettino 26 gennaio

(Adnkronos) – Sono 27.808 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, i tamponi effettuati sono stati 208.039, per un indice di positività del 13,3%. I morti sono stati 74, per un totale di 36.758 dall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali della regione sono 3.405 (-6) e quelli in terapia intensiva 259 (-5).

Sono 8.302 i nuovi casi nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 3.109 a Milano città. Secondo i dati, a Bergamo sono 2.947, a Brescia 3.961, a Como 1.521, a Cremona 1.017, a Lecco 732, a Lodi 664, a Mantova 1.435, a Monza e Brianza 2.577, a Pavia 1.588, a Sondrio 338 e a Varese 1.917.