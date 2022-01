Covid oggi Lazio, 12.096 contagi e 15 morti. A Roma 6.200 nuovi casi

Sono 12.096 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 15 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. A Roma i nuovi casi sono stati 6.200 nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 24.575 tamponi molecolari e 79.124 antigenici con un tasso di positività all’11,6%. I ricoverati sono stati 1.374, 59 in più da ieri, stabile il dato dell’occupazione delle terapie intensive a 204.

I dati delle ultime 24 ore nel dettaglio. Asl Roma 1: sono 3.001 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 2.576 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 623 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 4: sono 625 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 1.226 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.115 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 2.930 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 719 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl di Latina: sono 1.238 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 363 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 610 i nuovi casi.

“Nel Lazio superata quota 11,8 milioni di somministrazioni” di vaccino anti-Covid, dice l’assessore regionale alla Sanità D’Amato, “e di queste oltre 2,7 milioni sono dosi di richiamo” che hanno “raggiunto il 53% della popolazione over 12 anni. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 91% degli over 12 sempre in doppia dose”, e “l’obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosi booster, superando il 70% della popolazione adulta”. “Per il quarto giorno di seguito” sono state “oltre 70mila le somministrazioni di vaccino, il 26% in più rispetto al target commissariale”. L’assessorato ricorda, inoltre, che domani, domenica 16 gennaio, è in programma l’Open day per la dose booster ai 12-17enni, nelle strutture messe a disposizione dall’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop): Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1); Karol Wojtyla Hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2); Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3); Ini Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6); Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo). Open day anche presso l’Asl di Rieti (ex Bosi) e l’Asl di Latina (Ex Rossi Sud). Nell’Asl di Frosinone Open day baby (fascia 5-11 anni) presso Anagni, Casa della salute di Ceccano, Pontecorvo e Atina.