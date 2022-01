Covid oggi Italia, Rasi: “Piena ondata, ospedali reggono”

“L’Italia è in piena ondata con 200mila contagi” Covid “al giorno, gli ospedali però reggono”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Guido Rasi, consulente del commissario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, e direttore scientifico di Consulcesi, facendo il punto della situazione epidemiologica.

“Il Regno Unito è difficile da decifrare perché in pochi giorni passano dal calo dei casi a chiamare 200 militari negli ospedali e poi dicono che le cose vanno bene. Non userei quel Paese come indicatore. L’Italia è in piena ondata con 200mila contagi” Covid “al giorno, gli ospedali però reggono. E’ presto per dire se si vede la luce alla fine del tunnel, aspettiamo 3 settimane. Non ci sono segnali di peggioramento imminente e potremmo aver raggiunto il plateau, ma sappiamo anche che i numeri dei contagi sono sottostimati. Insomma, siamo sulla cresta dell’onda e con un po’ di cautela fra 3 settimane capiremo se ne siamo fuori”.

Tra i temi discussi in questi giorni, il ‘format’ e la frequenza del bollettino covid, attualmente quotidiano. “Serve spiegare il perché delle cose. La questione non è di dare più o meno dati, ma se questi devono essere informazioni e non numeri”, dice Rasi.

“Il pubblico – sottolinea – ha imparato cosa vogliono dire i numeri del bollettino, quindi lo terrei, ma effettivamente con Omicron si perde il significato dei positivi. Si può quindi ragionare se può avere un valore aggiungere un commento ai numeri”.